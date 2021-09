Over 80, tasso ricoveri in intensiva 15 volte più basso tra i vaccinati

Il dato emerge dal Report esteso di sorveglianza pubblicato dall'Istituto superiore di sanità

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Coronavirus, in Italia "negli ultimi 30 giorni, nella fascia d'età over 80 dove la copertura vaccinale è intorno al 90%, il tasso di ricoveri in terapia intensiva degli immunizzati con ciclo completo è ben quindici volte più basso dei non vaccinati (1,0 contro 14,6 per 100mila abitanti) mentre il tasso di decesso è quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo". Lo sottolinea l'ultimo aggiornamento del report 'Epidemia Covid-19' dell'Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicato online.