Far West a Trieste: sparatoria in centro, almeno otto feriti

Si sarebbe trattato di un regolamento di conti fra bande rivali

Di: Redazione Sardegna Live

Sparatoria stamane, poco prima delle 8:00, davanti a un bar in via Carducci a Trieste. Secondo una prima ricostruzione, in seguito al conflitto a fuoco, si conterebbero almeno otto feriti, tutti uomini, sei dei quali portati all'ospedale di Cattinara, uno in gravi condizioni, e due al nosocomio di Monfalcone, tutti con ferite da armi da fuoco o da spranga.

Si sarebbe trattato di un regolamento di conti fra due gruppi rivali di stranieri, balcanici, che avevano già dato vita lo scorso 7 luglio ad una rissa in piazza Sansovino. A scatenare la violenta lite, in quel caso, gli apprezzamenti rivolti da uno dei contendenti ad una ragazza dell'altro gruppo. In quella occasione quattro persone erano rimaste ferite da colpi di spranga e coltello.

L'episodio di luglio avrebbe generato la resa di conti di questa mattina, cominciata in un bar di nuovo a colpi di spranga, e finita con le pistolettate. Due dei presunti colpevoli sarebbero già stati fermati dalle forze dell'ordine.