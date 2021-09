Pizza alla cocaina: arrestato il titolare

La custodiva nel barattolo del sale

Di: Redazione Sardegna Live - Foto simbolo di Saahil Khatkhate

Sulla pizza la cocaina al posto del sale. In manette è finito il titolare di una pizzeria da asporto di Giussano (Monza), arrestato dai carabinieri per spaccio. L'uomo, un 38 anni egiziano, custodiva la cocaina nel barattolo del sale che poi consegnava ai clienti insieme alla pizza. È quanto scoperto dai militari fermando per un controllo un cliente, appena uscito dal locale con una margherita farcita di una bustina di polvere bianca. Per i suoi clienti il pizzaiolo aveva attivato linea e codice per gli ordini "speciali".

Gli investigatori hanno sequestrato oltre una cinquantina le dosi, nascoste in vari barattoli teoricamente destinati agli ingredienti per la pizza.