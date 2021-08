Bonus 2021, otto incentivi per i prossimi mesi: tv, terme e non solo

Ecco come richiederli

Di: Redazione Sardegna Live

Diversi incentivi sono stati promossi dal governo per aiutare persone e imprese in difficoltà in questo periodo di crisi economica legata al Covid. Molti dei provvedimenti sono legati anche alle tematiche ambientali. Ecco alcune delle agevolazioni previste e richiedibili da qui a fine anno.

BONUS TV. Disponibile dal 23 agosto, è l'ultimo incentivo promosso dal governo. La nuova agevolazione può essere richiesta da tutti, indipendentemente dal proprio Isee, e serve ad avere una tv compatibile con il nuovo digitale terrestre (Dvb-T2/Hevc) che arriverà a partire da gennaio 2023. Lo sconto applicato all’acquisto dell’apparecchio è pari al 20% del prezzo d'acquisto del nuovo televisore e fino a un massimo di 100 euro. Sarà necessario rottamare un vecchio televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 che non risulti più idoneo ai nuovi standard tecnologici.

BONUS TERME. Pensato per promuovere l'acquisto di servizi termali non prevede limiti legati al nucleo familiare o all'Isee. Sconto del 100% sul prezzo di acquisto, fino a un importo massimo di 200 euro.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Agevolazione valida fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di una detrazione fiscale che va dal 50 al 65% per l’acquisto di un nuovo apparecchio, anche senza effettuare o aver effettuato una ristrutturazione edilizia, con alcune condizioni da rispettare e documenti da conservare. L'incentivo è valido anche per l'acquisto di condizionatori.

BONUS ACQUA POTABILE. Consiste in un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi per "razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica". L'importo massimo delle spese su cui calcolare il bonus è di 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5mila euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per chi esercita attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

BONUS AFFITTI. C’è tempo fino al 6 settembre per le domande. E' un contributo a fondo perduto riservato ai proprietari di casa che hanno ridotto la quota di affitto versata dall’inquilino che la detiene come abitazione principale. Equivale a un rimborso del 50% dell'ammontare complessivo dello "sconto" che l’affittuario concede all’inquilino fino a un importo massimo di 1.200 euro

BONUS CULTURA. Un voucher del valore di 500 euro erogato per quest'anno anche a chi ha compiuto 18 anni nel 2020 per l’acquisto di libri, dischi, cinema, spettacoli, musei, eventi culturali, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, corsi online e altre attività legate all’ambito culturale. I nati nel 2002 (italiani o stranieri residenti in Italia) hanno tempo fino al 31 agosto per richiederlo. Il voucher potrà essere speso entro il 28 febbraio 2022

BONUS SANIFICAZIONE. Agevolazione fiscale per i contribuenti che, durante l’emergenza Covid, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e hanno acquistato dei dispositivi di protezione. Vale il 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Ha la forma del credito d’imposta e un tetto di 60.000 euro per beneficiario.

BONUS VACANZE. Può essere usato fino al 31 dicembre 2021, ma le domande si sono chiuse il 31 dicembre 2020. Adesso vale anche per pagare pacchetti e tour operator. L’importo varia dai 500 euro per le famiglie composte da tre o più persone ai 300 euro per quelle da due persone, ai 150 euro per i single.