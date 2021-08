Sicilia verso la zona gialla, Sardegna in bilico

Domani la decisione dopo l’esame dei dati della cabina di regia

Di: Redazione Sardegna Live

La Sicilia dovrebbe passare domani dalla zona bianca alla gialla dopo l'esame dei dati della cabina di regia. Tecnicamente la Regione ha 'sforato' i tre nuovi parametri previsti: ricoveri in terapie intensiva (11% ieri), ricoveri in area medica (20% ieri, +1%) e contagi.

La Sardegna è in bilico ma dovrebbe restare in zona bianca, considerando che ha superato la soglia limite dei ricoveri in terapia intensiva (12% ieri, +1%) ma non quella dei ricoveri in area medica (ora al 14%, dunque ancora lievemente sotto il tetto massimo previsto).