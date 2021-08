Riapertura scuole, Bassetti pessimista: "Sarà un disastro"

L'infettivologo punta il dito contro la gestione politica: "Dovranno assumersene le conseguenze. Bisogna correre ai ripari, ma temo sia troppo tardi"

Di: Giammaria Lavena

"La riapertura delle scuole sarà un disastro ancora una volta". Ne è convinto Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, intimorito dai numeri dalla pandemia in relazione a quelli (inferiori) dell'anno scorso. Inoltre, secondo i dati diffusi dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, ci sono 186mila non vaccinati tra il personale scolastico, il 13% del totale.

"Leggo che c'è ancora una parte consistente di docenti non vaccinati - commenta Bassetti -, le misure per un ritorno a scuola in sicurezza mi sembrano tardive. Io ho molta paura per la scuola. Se si dovesse tornare in Dad dopo la riapertura sarebbe un fallimento totale della politica e il ministero della Pubblica istruzione dovrà assumersene le conseguenze. L'ho detto subito che si stava facendo poco e tardivamente. I fatti stanno dando ragione a me e a chi la pensa come me. Occorre correre ai ripari, ma ho paura che sia troppo tardi".

"Basta con il bollettino serale perché mette insieme mele con pere - prosegue. Oggi abbiamo persone positive al Sars-Cov2 che sono in terapia intensiva negli ospedali e persone che non hanno alcun problema legato alla malattia pur essendo positivi al tampone. Non si può avere un numero unico legato al tampone e basta, è un dato diventato anacronistico e sbagliato".

"Invito - conclude l'infettivologo - il ministero della Salute a rivedere i parametri. Ci possono essere 50 persone positive ma senza alcun problema. Questa cosa va assolutamente corretta il prima possibile".