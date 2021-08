Covid: Rasi, favorevole all'obbligo di vaccinazione

"Non è tollerabile riempire di nuovo gli ospedali di Covid quando ci sono migliaia di patologie che aspettano ormai da due anni"

Di: Redazione Sardegna Live

"Se si deve arrivare all'obbligo di vaccinazione, ci si arrivi". Lo ha detto Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, in un'intervista al Tg3 delle 19.00.

"Non è tollerabile riempire di nuovo gli ospedali di Covid quando ci sono migliaia di patologie che aspettano ormai da due anni, non è proprio più morale", ha affermato. "Oggi come oggi - ha spiegato - con la variante Delta non si può parlare di immunità di gregge. Quello che sta emergendo però è quanto questi vaccini proteggano. Si previene nel 97% dei casi il ricovero e la morte. Questo ormai è stabilito, è un dato assodato e consolidato in tutto il mondo". Quanto all'ipotesi di una terza dose, Rasi dice che "è giusto, e saggio essere pronti a farlo, individuare le popolazioni più bisognose è altrettanto importante".