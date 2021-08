Polemiche sui concerti, Ultimo: “Nessuno si prende responsabilità”

Il cantante interviene con un post su Instagram: “Ci sono concerti che non sembrano concerti, serate in discoteca che sembrano concerti, assembramenti concessi e assembramenti vietati”

Di: Redazione Sardegna Live

“Il problema dei concerti è che nessuno si prende la responsabilità di decidere cosa fare e come farlo”. Così il cantante Ultimo dopo le polemiche scoppiate in questi giorni sul concerto di Salmo a Olbia ha voluto dire la sua con un post su Instagram.

“Ci sono concerti che non sembrano concerti, serate in discoteca che sembrano concerti, assembramenti concessi e assembramenti vietati. Che senso ha poter prendere ogni giorno aerei dove tutti sono attaccati (in un luogo chiuso e piccolo), e poi per dover fare un concerto in uno spazio aperto e grande, la gente deve stare seduta con mascherina e distanziata?” scrive ancora Ultimo. “Ah ci sono anche concerti veri, fatti in paesi vicini al nostro. Lì si può andare volendo”.