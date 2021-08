De Gregori strizza l'occhio a Salmo: "Concerti penalizzati rispetto a partite di calcio"

Il cantautore romano: "A che serve il green pass se non si può assistere ai concerti?"

Di: Redazione Sardegna Live

"Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole". Esordisce così Francesco De Gregori in un post pubblicato su Facebook col quale interviene nell'ambito della polemica scatenata dal concerto organizzato "a sorpresa" dal rapper Salmo a Olbia il 13 agosto. Niente mascherine e nessun distanziamento fra il pubblico. Una situazione che ha suscitato la reazione irritata di colleghi come Fedez e Alessandra Amoroso, oltre che di tantissimi utenti del web.

Ma De Gregori strizza l'occhio all'artista gallurese. "Io gli sono comunque grato per aver richiamato l’attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all’aperto c’è un limite di 1000 persone sedute e distanziate - spiega De Gregori -. A che serve allora il green pass ? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo?".

"Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica “leggera” e per il nostro pubblico".