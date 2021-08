Ferragosto: 7.600 Vigili del fuoco in campo

Per l'antincendio boschivo operativi 15 Canadair e 14 elicotteri

Di: Redazione Sardegna live

Sono 7.600 i Vigili del Fuoco in servizio nel giorno di Ferragosto in Italia, 6.000 tra permanenti e volontari in servizio ordinario, altri 1.600 per il potenziamento del dispositivo di soccorso in questi giorni di emergenza.

La flotta aerea del Corpo nazionale è operativa oggi con 15 Canadair per l’antincendio boschivo e 14 elicotteri pronti a garantire anche operazioni di ricerca e soccorso.

Dal 15 giugno sono 52.584 gli interventi fatti dai Vigili del Fuoco per incendi boschivi e di vegetazione, 75% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 30.106. È pari invece a quello del 2017, altro anno in cui si registrò un alto numero di incendi, 52.680 nello stesso periodo di riferimento.

Sempre dal 15 giugno sono 945 gli interventi dei Canadair dei Vigili del Fuoco, furono 405 nel 2020, 1.515 nel 2017.