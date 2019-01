La romantica proposta di matrimonio all’aeroporto finita con un no

Lei scappa in lacrime insieme alla madre che per tutto il tempo la richiamava a gran voce

Di: Redazione Sardegna Live

Qualche giorno fa un uomo ha organizzato nei minimi dettagli la sua proposta di matrimonio, con palloncino rosso a forma di cuore, mazzo di fiori e anello.

Ha atteso la fidanzata agli arrivi dell’aeroporto di Catania e poi è andata in scena la proposta: il promesso sposo le ha dato un mazzo di fiori, si è inginocchiato tra gli occhi dei curiosi e con un anello in mano ha fatto la canonica domanda: «Mi vuoi sposare?».

Ma la reazione della ragazza però non è stata quella che si sarebbe aspettato: dopo un secco no, si è asciugata le lacrime ed è scappata viacon la madre, lasciando il fidanzato in mezzo a tutti i curiosi che si erano radunati attorno a loro.

A testimoniare la triste conclusione dell'episodio è stato l'account Facebook "Aeroporto di Catania - Sicilia", che trovando la storia romantica e carina aveva voluto raccontare l’episodio. Il post è stato letteralmente inondato di commenti pro e contro lo sfortunato fidanzato, ma molti anche contro la mancata suocera del ragazzo, che pare non sia riuscita a non intromettersi nella decisione della figlia.

Come scrivono alcuni commentatori del post, che si trovavano all’aeroporto durante la proposta, il ruolo della suocera è stato significativo, avrebbe infatti trascinato via dal luogo della dichiarazione la figlia per poi scagliarsi aspramente contro il ragazzo.