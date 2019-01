Poliziotto morto sull’A18, utente esulta su Fb “Che bello, uno sbirro in meno”

Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia: “Intollerabile gioire per la morte di un padre di famiglia”

Di: Alessandro Congia

“L’odio contro le divise non si arresta neanche davanti ad un evento tragico, come quello che ieri ha visto Angelo Spadaro, poliziotto in servizio presso la stradale di Giardini Naxos, perdere la vita mentre prestava servizio in autostrada. Un’auto lo ha investito in pieno senza lasciargli scampo. Ai tanti messaggi di cordoglio e vicinanza per la tragica scomparsa del collega, si aggiungono anche le bestialità di chi, non conosce il significato della parola rispetto. “Che bello uno sbirro in meno”, è’ l’orribile commento di un tale Christian Milano di Palermo. Lo stesso, che sul suo profilo facebook, ha pubblicato più volte insulti e auguri di morte nei confronti delle Forze dell’Ordine”.

Lo afferma Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) che annuncia di volere querelare l’autore di queste offese. «Come abbiamo sempre fatto – prosegue – denunciamo tutti coloro che irridono e offendono la memoria dei nostri colleghi che hanno perso la vita mentre stavano garantendo ai cittadini un diritto fondamentale: la sicurezza. Non è tollerabile gioire per la morte di un padre di famiglia, ancora prima che poliziotto».