Codacons: "Carcere per i gestori di discoteche abusive"

"Ritiro definitivo della licenza con divieto di aprire altre attività commerciali sul territorio italiano"

Di: Redazione Sardegna Live

"Carcere per i gestori delle discoteche abusive e ritiro definitivo della licenza con divieto di aprire altre attività commerciali sul territorio italiano". E' la durissima proposta del Codacons dopo il caso a Rimini, dove una discoteca è stata chiusa per inottemperanza di normative anti-Covid e relative alla sicurezza.

"In tutta Italia - sottolinea l'organizzazione presieduta da Carlo Rienzi - si stanno moltiplicando i locali da ballo abusivi, veri e propri attentati alla salute pubblica dove migliaia di giovani danno vita ad assembramenti senza mascherina che alimentano contagi e il rischio di focolai Covid".

"Le misure fin qui adottate non bastano, ed enti locali e forze dell'ordine non riescono ad arginare il fenomeno che, ricordiamo, danneggia anche le discoteche regolari e i gestori corretti che, rispettando le norme anti-Covid, non hanno aperto le sale da ballo, e ai quali lo Stato deve riconoscere adeguati indennizzi per gli enormi danni subiti".