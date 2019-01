I cachet d’oro dei presentatori di Sanremo 2019

700mila euro per Baglioni, 450 per Bisio e 350 per Raffaele

Di: Redazione Sardegna Live

Circolano le cifre, da capogiro, per i compensi dei tre alla conduzione del Festival più famoso d’Italia, e come prevede ormai la tradizione, chi salirà sul palco dell’Ariston avrà assegni a tre cifre.

Nate da subito le polemiche, sulla scia di quelle iniziate già da Baglioni e il ministro dell’Interno Salvini, ma pare siano numeri in linea con il mercato televisivo, per non far scappare tutti a Mediaset.

Lo scorso anno Baglioni ne incassò 600mila, ma la Rai visto il grande successo ottenuto dalla scorsa edizione, ha deciso di ritoccare il compenso con un contratto di 100mila euro in più. La Rai, però, starebbe pensando di rivedere al ribasso i compensi prima delle firme sui contratti definitivi di Bisio e Raffaele, che per ora hanno solo un pre-contratto - da 450 Bisio e 350 Raffaele – si punta invece a scendere, parlando di un taglio di 200mila euro sia per il conduttore che per la comica.