In carcere per l’omicidio di una prostituta è indagato anche per un altro delitto

Pasquale Concas, di Osilo, è accusato anche per la morte di un'avvocatessa

Di: Ansa

Il cinquantenne Pasquale Concas, attualmente in carcere per l'omicidio a scopo di rapina della prostituta ungherese 24enne Arietta Mata, avvenuto nel gennaio dello scorso anno a Castelfranco Emilia (Modena), è indagato dalla procura emiliana anche per un altro omicidio volontario: quello dell'avvocato civilista modenese Elena Morandi, che negli ultimi anni si era ritirata dalla professione.

La 56enne fu trovata morta dopo un incendio nella sua abitazione di via Boccabadati, nel settembre 2017, sempre a Modena. A riportare la notizia è il Resto del Carlino.

Se le prove a carico dovessero essere confermate, si tratterebbe del terzo delitto attribuito a Concas, originario di Osilo: negli anni Novanta fu arrestato per aver ucciso una pensionata a Olbia, sempre dopo una rapina, con conseguente condanna definitiva a 28 anni di reclusione.