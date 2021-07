Sicilia in fiamme. Il Presidente della Regione: “Carcere a vita per gli incendiari”

Afa record e temporali, weekend estremo da sud a nord

Di: Redazione Sardegna Live

Notte insonne in Sicilia, dove diversi incendi, dolosi e alimentati dal caldo record, bruciano da oltre 24 ore. A Catania sospesi i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto, da Enna e Noto al messinese danni incalcolabili.

Il presidente della Regione Nello Musumeci invoca il carcere a vita per gli incendiari, mentre la situazione rischia di aggravarsi. “Come purtroppo temevamo – ha detto il Governatore -, a causa delle altissime temperature che già da ieri stiamo registrando in Sicilia, l’Isola è aggredita da incendi di vasta estensione, alcuni dei quali veramente gravi per la devastazione che ne consegue. Una situazione resa ancor più tragica dalla rinnovata azione dei piromani che, come accertato dalle indagini degli inquirenti, appiccano scientificamente il fuoco in più punti causando danni irreversibili al patrimonio boschivo e mettendo a rischio persino l’incolumità delle persone. Si tratta di criminali che, lo ribadiamo, meriterebbero il carcere a vita per azioni scellerate che cancellano identità e storia del nostro territorio, come è accaduto ieri a Portella della Ginestra e Piana degli Albanesi. Sono vicino alle tantissime persone che, ancora oggi, sono state costrette ad abbandonare le loro case perché minacciate dal fuoco".

"Faccio appello a tutti - ha continuato il presidente - anche e soprattutto alla luce dell’avviso straordinario diramato oggi dalla Protezione Civile regionale, perché si applichino tutte le necessarie misure di prevenzione previste dalla “allerta rossa” e per limitare - ma preferirei dire per evitare - ulteriori incendi e problemi legati alla eccezionale ondata di calore che riguarderà la Sicilia fino al 6 agosto”.

In questo fine settimana sei città da 'bollino rosso' (Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste) a cui domani si aggiungeranno Bari e Catania. A nord attesi forti temporali, specie in Piemonte, Lombardia e Trentino.