Ecco i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle nella provincia di Nuoro

Francesco Desogus è il candidato presidente

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna, in vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 24 febbraio, il Movimento 5 Stelle ha chiuso le liste nella provincia di Nuoro.

I candidati sono Graziano Artedino, 57 anni, di Nuoro, imprenditore edile, Giuseppe Casula, 48 anni, di Nuoro, agente forestale, Riccardo Mureddu di 39 anni, di Lodine, Consulente del Lavoro, Lucia Argilla, 44 anni, di Bitti, insegnante, Chiara Contena, 67 anni, di Nuoro, insegnate in pensione e Elena Fancello, 55 anni, di Dorgali, ragioniera commercialista.