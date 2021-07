Vaccini, Speranza: "Oggi superiamo 67 milioni di somministrazioni"

Speranza: "Siamo davanti a un passaggio cruciale"

Di: Giammaria Lavena

"E' evidente che le varianti, anche Delta, ci consegnano un quadro delicato che ci costringe alla massima cautela. Chi paragona questo momento a fasi precedenti commette un errore: c'è una grande differenza. Oggi supereremo con molta probabilità 67 milioni di dosi somministrate. Siamo oltre il 65% di popolazione vaccinabile che ha avuto la prima dose, al 57% con la seconda".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad un incontro di 'Alleanza professione medica'. "Sono numeri che ci aiutano ad affrontare in modo diverso questa stagione - afferma -, ma abbiamo bisogno di tenere ancora un livello di massima attenzione, cautela, prudenza. La storia dei vaccini per il Covid-19 ci dimostra che in una relazione positiva tra pubblico e privato si ottengono dei risultati straordinari".

"A ottobre mi permisi di dire che a dicembre avremmo fatto le prime somministrazioni. Fui travolto da una polemica ma poi questa fu la verità. Siamo davanti a un passaggio cruciale. Dobbiamo conservare i valori di fondo del Servizio sanitario nazionale e proiettare questa impostazione nel tempo nuovo che stiamo vivendo - conclude il ministro della Salute -. Così vinceremo questa sfida".