Ex ballerino di “Amici”: “5 giorni dopo prima dose di Pfizer, mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco”

“La mia testimonianza non è per dirvi di non fare il vaccino, ma per essere magari d’aiuto ad altri”

Di: Redazione Sardegna Live

“Per il lavoro che sto svolgendo mi hanno chiesto di fare il vaccino. Ho fatto il 16 luglio la prima dose di Pfizer. Per due giorni ho avuto la febbre. Si è abbassata tre giorni dopo. Il 19 sera ho iniziato a sentire un dolore forte al petto, mi mancava il respiro e mi sono venuti dei dolori ai denti. Ho deciso di chiamare l’ambulanza. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, tutti i valori erano normali. Mi hanno chiesto di andare in ospedale per maggiori accertamenti, ma come uno stupito ho detto di no. Il giorno dopo sono andato al lavoro. Vedendomi, mi hanno suggerito di andare in ospedale”.

Inizia così il racconto su Instagram di Santo Giuliano, 33 anni, ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” (video in basso). “La mia testimonianza – sottolinea - non è per dirvi di non fare il vaccino, ma per essere magari d’aiuto ad altri”.

“A distanza di cinque giorni dalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco – racconta il ballerino -. Hanno capito che c’era un’infiammazione al cuore e tutto questo è dovuto al vaccino. Sono morto per un secondo e mi hanno ripreso”.

“Non sono contro il vaccino e non è per dirvi di non farlo - sottolinea nuovamente Santo Giuliano -. Quando sentiamo i telegiornali che dicono ‘succede a una persona su un milione’ non pensiamo possa succedere a noi. Stiamo attenti. Io non ho ascolto i primi sintomi. Se sentite qualcosa non esitate a contattare il medico”.

“Volevo rassicurarvi che ora sto bene, mi sto riprendendo e mi hanno spostato dalla camera intensiva alla camera normale e mi stanno tenendo ancora sotto controllo. I medici mi hanno detto che ci vorranno due/tre mesi prima che il cuore si ristabilizzi. Piano piano tornerò in forma. Ho superato il Covid e spero di superare anche il vaccino”.