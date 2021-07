Speranza: "In Italia 63mln di dosi vaccini e 40mln di green pass scaricati"

"L'aspettativa è che ci possa essere anche una maggiore circolazione virale senza una ricaduta sulle ospedalizzazioni"

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 63 milioni di dosi di vaccino somministrate e poco più di 40 milioni di green pass scaricati dagli italiani. Sono i dati riportati dal ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa al termine dell'odierno Consiglio dei ministri. "L'aspettativa quindi - dice - è che ci possa essere anche una maggiore circolazione virale senza una ricaduta sulle ospedalizzazioni. Quindi è giusto che in questa fase il driver per il cambio di zona sia costituito dalle ospedalizzazioni".

Per quanto riguarda il green pass ha evidenziato il numero "assolutamente significativo", e ha ringraziato i ministri Colao e Franco "che hanno lavorato nella gestione di questa operazione tutt'altro che semplice".

"Già oggi - prosegue Speranza -, prima di questo decreto abbiamo utilizzato questo strumento per alcune fattispecie particolari per partecipare per esempio un matrimonio si utilizzava già il Green pass per entrare in un Rsa e visitare un proprio caro si utilizzava il Green pass".

"Con questo decreto estendiamo in maniera piuttosto significativa l'utilizzo di questo strumento ad altre attività e ad altri servizi tra questi i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportive, i musei e gli altri istituti e luoghi della Cultura; le piscine, le palestre, centri benessere, fiere e sagre, i convegni, congressi, i centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi le attività di sale gioco, sale scommesse sale bingo, casinò".