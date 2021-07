Morto l'autista del bus precipitato a Capri: era sposato, la moglie aspetta un bimbo

Emanuele Melillo aveva 30 anni, probabilmente vittima di un malore. Il bus è precipitato da una scarpata su uno stabilimento balneare

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiamava Emanuele Melillo e aveva 30 anni. L'autista del minibus precipitato in una scarpata a Capri è l'unica vittima dell'incidente. Probabilmente ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore legato a una patologia non manifesta. Il giovane autista era originario di Napoli e arrivava al lavoro sull’isola ogni mattina, lasciando a casa la moglie Rosaria, incinta di una bambina.

Autista di lungo corso, Emanuele Melillo aveva anche lavorato per il soccorso sanitario del 118. Gli autisti del vicino stazionamento taxi dicono di non aver udito rumori di frenate e sono convinti che si sia trattato di un malore.

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha dichiarato: "L’amministrazione ed il Consiglio comunale della città di Capri, a nome di tutta la comunità isolana, profondamente scossa per la tragedia avvenuta questa mattina, esprimono il proprio più sentito cordoglio alla famiglia della giovane vittima del grave incidente e la vicinanza ai feriti augurando loro una pronta guarigione".

"E’ un brutto momento per me e per l’intera comunità – commenta Lembo – siamo profondamente addolorati e davvero scioccati per quanto accaduto questa mattina. Ad accertare i fatti ci saranno le indagini e le verifiche tecniche. Ora è il momento del dolore. Ci stringiamo forte alla famiglia del giovane autista, andato incontro ad un triste destino nell’adempimento del suo lavoro, e siamo vicini ai feriti ai quali auguriamo di guarire al più presto. Siamo in continuo contatto con gli ospedali dove sono stati ricoverati quelli più gravi per avere aggiornamenti sulle loro condizioni e prestiamo la dovuta assistenza a quelli i ricoverati a Capri ed alle loro famiglie. Al momento in segno di rispetto abbiamo sospeso tutti gli eventi in programma per oggi".

Il capitano Raffaele De Rosa, comandante del Naapro del Corpo militare della Croce Rossa, di cui Emanuele era stato volontario, lo ricorda come "una persona speciale, sempre pronta ad aiutare gli altri". "Alla famiglia di Emanuele - dice commosso De Rosa - vogliamo esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza".