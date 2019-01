Migranti. E’ scontro aperto nel Governo. Salvini contro Conte

Il premier: "Non ha piu' senso tenere in mare quelle persone". Il Ministro: "Non cambierò mai idea. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti"

Di: AGI

E' scontro aperto nel governo sul destino dei 15 migranti che il presidente del Consiglio sarebbe pronto ad accogliere in Italia malgrado la ferma contrarieta' del suo vice premier e ministro dell'Interno.

Il tema divide i principali azionisti della maggioranza, M5s e Lega, da venerdi' e, nella prima occasione di incontro, nel corso della riunione del consiglio dei ministri che si e' tenuta ieri sera per predisporre un intervento del governo su Carige non sarebbe stato neanche accennato, tanto le divisioni sono nette tra i due partiti.

LE DICHIARAZIONI DI CONTE A PORTA A PORTA Lacerazioni che sono maturate ed esplose oggi in un botta e risposta inedito e molto netto tra Giuseppe Conte e il suo vice Matteo Salvini, quando poco dopo le 19 e' stata diffusa l'intervista del presidente del Consiglio a 'Porta a Porta'. Conte ha confermato che l'Unione europea sta sollecitando Malta a fare sbarcare i migranti a bordo di Sea Watch 3 e Sea Eye e ribadito la sua disponibilita' ad accoglierli.

"Non ha piu' senso tenere in mare quelle persone. C'e' un limite oltre il quale non si puo' andare", ha affermato il premier. "Salvini esprime una linea condivisa dal governo. E' una persona ragionevole ma se marchiamo nel segno dell'eccezionalita' un intervento di questo tipo non credo che la politica del governo possa essere tacciata di incoerenza", ha insistito Conte.

LA RISPOSTA DI SALVINI Tempo dieci minuti e dallo staff di Salvini e' arrivato l'annuncio che il titolare del Viminale avrebbe fatto presto una diretta facebook. Durante il live, il ministro e' stato tranchant. "Non cambiero' mai idea", ha scandito. "Chi ha veramente ha a cuore il futuro di migliaia di africani deve evitare che qualsiasi barcone arrivi in Italia". "Non ci sara' mai l'ok mio e di alcun ministro della Lega, anche se mi si dice e' in via eccezionale", ha aggiunto, con riferimento diretto a quanto detto da Conte.

"Un cedimento oggi da parte di chiunque significherebbe riaprire le porte al traffico di essere umani gestito dai mafiosi e dagli scafisti - ha aggiunto -. Non cambiero' mai idea. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti. Chi vuole aiutare l'Africa a diventare uno splendido continente da cui non scappare ma fermarsi a vivere e lavorare: deve bloccare gli scafisti e delle navi non non rispettano le regole e battono bandiere straniere. Questo non avvera' mai con il consenso mio e degli italiani. E se qualcuno, anche all'interno del governo, accettera' di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e Ong non fara' un buon servizio ne' a quelle donne e quei bambini, ne' all'Italia, ne' la continente africano: Poi ognuno si prende le responsabilita' delle sue scelte".

LA RISPOSTA DEL PREMIER A Salvini ha poi ribattuto Conte dagli studi di Bruno Vespa. Se il ministro non dichiara sicuro alcun porto, "vorra' dire che non li faremo sbarcare, li andro' a prendere con l'aereo e li riportero'".

I leghisti hanno poi aperto un altro fronte riguardo al reddito di cittadinanza, misura bandiera dei 5 stelle. Gli ex 'lumbard' lamentano che la misura, presentata nel pre consiglio che si e' tenuto stasera, in vista del cdm in programma giovedi', non contiene le risorse promesse dal vice premier pentastellato Luigi Di Maio e destinate ai disabili.

"Io conto che sia contenuto tutto quello che era previsto" nel pacchetto reddito di cittadinanza, come "il sostegno ai disabili", ha auspicato Salvini. "Io daro' il mio ok" alla misura, ha proseguito, "a patto che ci siano il sostegno a tutti gli ultimi".

"La Lega non votera' il reddito di cittadinanza se non ci sara' attenzione per i disabili? Mi faccia tornare al lavoro: nel reddito di cittadinanza c'e' gia' un'attenzione ai disabili, ma se ci sono suggerimenti li analizzeremo, ci metteremo intorno a un tavolo e anche questa volta risolveremo la situazione", ha poi replicato Conte.