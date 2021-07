Incontro tra Donnarumma e Berlusconi. “E’ sempre un onore e privilegio”

I commenti al post pubblicato dall’ex portiere rossonero sono quasi tutti per l’ex Cavaliere, apparso irriconoscibile

Di: Redazione Sardegna Live

Gianluigi Donnarumma, fresco campione d’Europa con l’Italia, ha incontrato l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ora proprietario del Monza. Un incontro immortalato con una foto che il portiere del PSG ha pubblicato su Instagram.

“E’ sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi” ha scritto Gigio. I commenti al post pubblicato dall’ex portiere rossonero sono però quasi tutti per l’ex Cavaliere, quasi irriconoscibile secondo alcuni. Non è chiaro se l’incontro si sia tenuto in Sardegna, dove Donnarumma è in vacanza, o a Villa Certosa.