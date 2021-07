Quindicenne trascinata al largo dalle correnti: due cani bagnino la salvano

Si era tuffata in acqua con delle amiche, quando per via delle correnti si è ritrovata in una situazione di grande difficoltà: tempestivo l'intervento dei soccorsi a quattro zampe

Di: Giammaria Lavena

In difficoltà nelle acque del mare di Palinuto (Salerno) una 15enne è stata tratta in salvo da due cani bagnino. E' accaduto ieri: si era tuffata in acqua intorno alle 17, in compagnia di alcune amiche, quando le correnti hanno trascinato la giovane al largo.

Scattati immediatamente i soccorsi, la ragazza è stata raggiunta dai Labrador Igor e Luna e dai bagnini della "Scuola Italiana Cani Salvataggio", che da anni contribuiscono al pattugliamento del litorale di Palinuro.

Assicurata al baywatch, Ilenia, questo il nome della giovane, aggrappandosi ai bagnini a quattro zampe è stata quindi riportata a riva, fortunatamente sana e salva.