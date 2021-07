Ruba bandiera dell'Italia a bimbo di 5 anni: il padre gli rompe una gamba

Il 17enne in ospedale. La polizia sta cercando di risalire all'aggressore

Di: Redazione Sardegna Live, foto FIGC

Durante i festeggiamenti per la Nazionale campione d'Europa a Nettuno (Roma), un ragazzo di 17 anni ha riportato la frattura del perone causata dal calcio sferrato dal padre del bimbo di 5 anni a cui il giovane aveva rubato la bandiera dell'Italia.

Lo riporta Fanpage. Il ragazzo è stato dimesso con prognosi di trenta giorni. Secondo quanto riporta Fanpage, la bandiera è stata rubata da un'auto mentre il piccolo la stava sventolando.

Quando il piccolo ha iniziato a piangere, il padre ha reagito dando un calcio alla gamba del ragazzo e si è ripreso il tricolore. Soccorso e trasportato in ospedale, il 17enne è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. La polizia sta lavorando per risalire all'autore dell'aggressione, ma per il momento non è stato rintracciato.