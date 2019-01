Lei lo lascia, lui la prende a calci e schiaffi e poi le mette al collo il collare del cane

Lʼaggressore è stato giudicato per direttissima e condannato: la donna in ospedale con traumi guaribili in 21 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna. Lei lascia il compagno, ma a lui non piace questa decisione, allora la raggiunge per strada, dove la vittima era in attesa di un taxi. Dapprima la colpisce a calci e pugni e poi le stringe al collo il guinzaglio del cane, sino a farle perdere i sensi.

I poliziotti arrivati sul posto avvertiti da alcuni passanti, sono stati costretti a portare lontano dall’ira della folla l’aggressore, che ha rischiato il linciaggio. L’uomo al loro arrivo ha cercato di convincere gli agenti che la donna fosse svenuta a causa di un malore e che lui stava solo tentando di rianimarla, ma le persone presenti continuavano ad inveire contro di lui.

I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure alla vittima, per poi portarla in ospedale, dove le sono stati diagnosticati traumi guaribili in 21 giorni.

L’aggressore una volta negli uffici della polizia locale, è stato identificato. Agli agenti la donna ha detto che il suo compagno era solito reagire in modo violento a causa della gelosia.

Arrestato su disposizione del pm di turno, l'uomo è stato giudicato per direttissima e condannato a un anno e quattro mesi (pena sospesa) oltre all'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.