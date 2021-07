Carolina Marconi racconta sui social la sua battaglia contro il tumore

"Mi sento pazzesca anche senza capelli. Non mi sento malata, per me è una situazione da risolvere”

Di: Redazione Sardegna Live

Due post su Instagram per raccontare la sua battaglia contro il tumore. Carolina Marconi ha pubblicato su Instagram un lungo post con una foto con la testa rasata. “Mi sono vestita bene e truccata, volevo sentirmi bella per me” ha scritto l’ex gieffina.

"Mi sento pazzesca anche senza capelli... Non mi sento malata, per me è una situazione da risolvere" ha scritto ancora Carolina. Tanti i messaggi di incoraggiamento dei followers e non solo. "Per me Instagram è diventato un diario dove scrivere semplicemente il mio percorso e voi siete i miei angeli che mi sostenete sempre" si legge ancora nel suo post.