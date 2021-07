Ragazza in topless palpeggiata dai tifosi: scoppia la polemica

Di: Redazione Sardegna Live

Durante i festeggiamenti in piazza per la vittoria dell’Italia contro la Spagna, una ragazza si è sollevata la maglietta ed è restata in topless (video in basso). La giovane è stata poi palpeggiata dai tifosi presenti lì vicino. Il video è diventato virale e ha scatenato numerose polemiche sui social e ha diviso internauti.

La discussione si è animata ancora di più sul profilo della giornalista Selvaggia Lucarelli che ha condiviso il filmato: “Se una ragazza si tira su una maglietta i tifosi si possono sentire autorizzati a toccarla e assaltarla. Tutto normale. Un esempio di rara efficacia su cosa significhi la parola BRANCO”.

Per molti la “colpa” di quei palpeggiamenti è della ragazza che “è andata a cercarsela”. A loro a così risposto la Lucarelli: “Per tutte le persone che “eh ma lei che si mette in mostra però se le cerca” ricordo una cosa semplicissima: tra mostrare e toccare c’è di mezzo una cosa (essenziale quanto elementare) che si chiama consenso”.

Anche Carlotta Vagnoli, attivista per i diritti delle donne ha commentato: “Gentaglia senza pudore umano. Insieme a chi dice “eh, però anche lei…”.

