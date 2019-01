Notte di San Silvestro, 37 feriti a Napoli. A Milano grave un 23enne rimasto ustionato

In Sardegna non si registrano episodi di intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Sono oltre 650 gli interventi dei Vigili del fuoco, in aumento rispetto allo scorso anno, ma la centrale operativa del comando provinciale del 115 di Cagliari non registra alcun intervento. Brutto invece nella Penisola il ‘bollettino’ di Capodanno, nonostante ordinanze e divieti di utilizzare botti e petardi, il bilancio di fine anno è stato peggiore rispetto al 2018.

Fortunatamente nessun morto, ma in provincia di Milano un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito per l'esplosione di un petardo a Cesate: gravi le ferite riportate alla testa e alle mani, quella sinistra è stata spappolata dalla deflagrazione del petardo.

A Napoli e provincia dati in aumento sui feriti, 37 le persone ferite per lo scoppio di articoli pirotecnici, 3 i minorenni feriti. In provincia di Torino un giovane 19enne ha perso una mano, in provincia di Avellino invece è rimasta ferita al petto una donna 37enne;

I numeri

Nella Penisola si registrano 658 interventi delel squadre del 115, (sono stati 519 invece quelli del 218), nel Lazio 171, Lombardia 88 e Toscana 52 casi.