Domenica il Presidente Mattarella a Wembley per Italia-Inghilterra

Come Pertini, Ciampi e Napolitano al fianco degli azzurri

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Repubblica Mattarella domenica sarà a Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

Mattarella sarà a fianco degli azzurri così come fecero Sandro Pertini per i mondiali di Spagna dell'82, Carlo Azeglio Ciampi per gli europei in Francia nel 2000 e Giorgio Napolitano per i mondiali in Germania nel 2006.