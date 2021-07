Italia-Spagna, polemica Piqué: "Noi svantaggiati ai rigori"

Ironia degli italiani: "Stai rosicando"

Di: Adnkronos - Foto Instagram Piqué

Italia-Spagna non finisce mai, almeno dal punto di vista delle polemiche social. Tra le più commentate vi è quella alimentata da Gerard Piqué -difensore del Barcellona ritiratosi dalla nazionale spagnola dopo aver vinto un Mondiale e un europeo- con un post su Twitter alla fine del match vinto dagli azzurri ai rigori contro le furie rosse nella semifinale di Euro 2020. Ed è proprio sulla modalità dei rigori che Piqué ha avuto da ridire.

"Non è un caso che nelle quattro sfide finite ai rigori a Euro 2020 e alla Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un sorteggio ti faccia partire svantaggiato", ha scritto Piqué. E a chi gli ha chiesto quale potrebbe essere la soluzione, il giocatore catalano ha risposto proponendo una formula simile a quella utilizzata nel tennis per i tie-break: dopo il primo rigore, due penalty in sequenza per entrambe le squadre. Non mancano, ovviamente, i commenti ironici da parte di utenti perlopiù italiani. Il più ricorrente, vista l'eliminazione della Spagna: "Stai rosicando".