Pordenone. Muore per un tumore a soli 20 anni dopo aver conseguito la maturità

Era l’ultimo sogno di Ilaria

Di: Redazione Sardegna Live

Ilaria si è spenta a soli 20 anni, stroncata da un tumore pochi giorni dopo la maturità.

Chi la conosceva la descrive con il sorriso sempre stampato sul volto, nonostante da circa un anno convivesse con un male invisibile. In questi mesi la giovane friuliana ha lottato per raggiungere il suo ultimo sogno: quello di conseguire la maturità. Ha frequentato le lezioni a distanza grazie al progetto 'Scuola in ospedale' dell'Area Giovani, guidata dal dottor Maurizio Mascarin.

Il 16 giugno ha conseguito la maturità con il voto di 88. Poi, Ilaria Di Carlo, si è dovuta arrendere al male, un rarissimo tumore ai surreni. Ieri mattina, i genitori, il fratello, i parenti e gli amici le hanno l’ultimo saluto.