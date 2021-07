Crolla il tetto di una vecchia ghiacciaia: due bimbi morti e due feriti

Travolti dalle lastre di pietra dopo il cedimento del tetto sul quale giocavano

Di: Redazione Sardegna Live

Due bambini di 7 e 8 anni sono morti questo pomeriggio e altri due coetanei sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri mentre stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che è crollata. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Borgo Trento di Verona

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo (Verona).

Sul posto i vigili del fuoco, il Suem e i Carabinieri.

Non essendoci copertura telefonica e con la linea intermittente, in un primo tempo si era creduto che fossero precipitati in un fosso. Per questo sono stati inviati l'elicottero di Verona emergenza e Trento, il Soccorso alpino e speleologico di Verona e i Vigili del fuoco. Una volta sul posto, i soccorritori hanno ricostruito la dinamica: mentre giocavano sul tetto in lastre di pietra di una vecchia ghiacciaia vicina alla pozza di abbeveraggio delle vacche, la copertura ha ceduto improvvisamente e i bimbi sono caduti per 3 metri rimanendo coperti dalle lastre.

I due bimbi rimasti feriti sarebbero fuori pericolo di vita, avendo riportato ferite non gravi agli arti inferiori.