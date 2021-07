Covid, zero decessi oggi in Lombardia: non accadeva da ottobre

Vicepresidente Moratti: "Guardiamo al futuro con maggiore speranza"

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata odierna si sono registrati zero decessi per Covid in Lombardia. Un dato straordinario se si pensa che non accadeva dal 6 ottobre 2020.

Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter.

"Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo - ricorda la Moratti -. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale".