Gli auguri di Nadia Toffa durante la seduta di chemioterapia

La conduttrice ha postato su Instagram una sua foto che la ritrae durante la seduta in ospedale

Di: Fabiola Castri

Nadia Toffa passa la vigilia di Natale in ospedale per sottoporsi ad un nuovo ciclo di chemioterapia, ma non perde la sua forza d’animo e la mostra anche ora, attraverso una sua foto su Instagram che la ritrae nel pieno della cura, accompagnata da un post: “Ciao miei cari! Alla Vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia. Ringrazio i medici e gli infermieri che nel giorno più speciale e familiare dell’anno sono qui per noi malati. Buon Natale amici. Vi voglio bene. #buon natale #vigiliadinatale #chemioterapia #ospedale”.

Ma ha anche aggiunto un’altra foto di lei al suo arrivo in ospedale con la didascalia: “E comunque stamattina sono arrivata vestita elegante perché oggi è comunque un giorno speciale e va celebrato al meglio. Buon Natale di cuore”.