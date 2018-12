Litiga con la compagna e getta il gatto dal sesto piano

L’uomo denunciato per maltrattamenti in famiglia e per maltrattamenti di animali

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’ennesima lite violenta con il compagno, una donna si rivolge alla polizia per denunciarlo. Ma una volta arrivati nell’abitazione della coppia per raccogliere la denuncia dell’uomo, hanno assistito alla violenza dell’uomo sfogata nei confronti della gatta di appena un anno della convivente, che ha preso per poi lanciarla dalla finestra. La terribile vicenda è accaduta a Siracusa.

Nonostante il volo di sei piani la gatta è sopravvissuta, ma nell’impatto col suolo ha riportato la frattura di una zampa posteriore e della mandibola.

“Siccome così non può nemmeno mangiare, prima di operarla dobbiamo metterla un po’ in sesto. Ma il peggio è passato e non c’è pericolo di vita” sostiene la veterinaria che si sta occupando delle cura della gatta nella clinica veterinaria di Siracusa.

In tutta la città si è scatenata una gara alla solidarietà, grazie ad un gruppo di animalisti che ha lanciato sui social una colletta per sostenere il doppio intervento chirurgico a cui l’animale dovrà essere sottoposto. Intervento che, assicura la dottoressa, verrà ovviamente fatto qualunque sia la cifra raccolta.

Il 49enne nel frattempo è stato denunciato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, reato a cui verrà aggiunto anche quello di maltrattamenti di animali visto l’episodio di cui si è reso autore.