Bambini circoncisi in casa da presunto medico: uno muore, l’altro è gravissimo

In manette l’autore dell’intervento

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina in una casa famiglia a Monterotondo, a nord di Roma, due genitori nigeriani hanno deciso di sottoporre i loro due bimbi a circoncisione da un presunto medico, anch’esso nigeriano. Uno dei bambini è morto e l’altro è stato ricoverato in codice rosso in gravissime condizioni all’Ospedale Sant’Andrea.

Il “medico” è stato arrestato dalla Polizia di Stato.