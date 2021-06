Sileri: "Non ci dobbiamo allarmare ad ogni nuova variante"

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "Il problema è che se ci sono più contagi, bisogna fare misure più restrittive"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non dobbiamo allarmarci per ogni nuova variante del virus, non dobbiamo pensare al peggio. I dati del Regno Unito, dove i contagi sono saliti a dismisura, non mostrano però parimenti un numero di ricoveri elevati, che invece rimangono stabili, così come i decessi. Il che significa che anche se si è fatta una sola dose di vaccino, è sufficiente per proteggersi abbastanza. Con la seconda dose si è ancora più protetti". E’ quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo al TgCom24.

"Il problema invece - ha spiegato - è che se ci sono più contagi, bisogna fare misure più restrittive. Ma quello che serve è vaccinarsi e usare la mascherina dove c'è assembramento".