Stop al Cashback: sospeso a partire dal 30 giugno

La decisione di Palazzo Chigi: stop all’intervento fortemente voluto da Conte

Di: Redazione Sardegna Live

Cala il sipario sull’operazione cashback? Dal 30 giugno l'intervento fortemente voluto dall'ex premier Conte sarà sospeso. Una pausa destinata con tutta probabilità a divenire definitiva. La decisione arriva dalla cabina di regia tenutasi ieri a Palazzo Chigi, che ha cancellato la sessione già prevista per il secondo semestre dell’anno che sarebbe dovuta partire dal 1 luglio.

In questi sei mesi di stop, l’Esecutivo deciderà come agire in futuro, ma l'impressione è che il cashback non rientri nei piani del Governo.

Stando ai numeri dell’app Io, sono circa 720 milioni le transazioni elaborate e più di 7,85 milioni gli utenti che hanno effettuato pagamenti validi per ottenere il rimborso. Di questi, 5,89 milioni hanno superato la soglia minima di 50 transazioni per ricevere un ritorno del 10% di ogni transazione effettuata (fino ad un massimo di 150 euro). Servono invece 689 transazioni per puntare al supercashback da 1.500 euro.