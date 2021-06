Italia bianca: discoteche aperte con il green pass

Anche la Valle d'Aosta abbandona il giallo, Speranza firma l'ordinanza

Di: Redazione Sardegna Live

C'è l'ok del Comitato tecnico scientifico per la riapertura in zona bianca delle discoteche, unica attività rimasta ancora chiusa in un'Italia tutta in bianco da lunedì, con la Valle d'Aosta che lascia per ultima la zona gialla dopo l'ordinanza firmata da Speranza.

Gli esperti hanno deciso che potranno aprire solo le discoteche all'aperto, non indicando ancora una data precisa: spetterà all'esecutivo Draghi farlo. Si tratterà probabilmente della prima decade di luglio, forse il 10.

Si potrà entrare in discoteca solo con il green pass, andranno conservati i dati e i recapiti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati, massimo il 50% della capienza, dipendenti compresi.