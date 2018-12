I concorsi pubblici previsti nel 2019

La Legge di Bilancio 2019 contiene al suo interno finanziamenti ed emendamenti aventi lo scopo di favorire le procedure in tema di bandi pubblici.

Di: Redazione Sardegna Live

Diversi i bandi previsti nel corso del nuovo anno. La Legge di Bilancio 2019, che entro la fino dicembre sarà approvata, contiene, infatti, al suo interno finanziamenti ed emendamenti aventi lo scopo di favorire le procedure in tema di bandi pubblici.

Ecco quelli previsti (Fonte Qui Fananza).

Bando di concorso per 10.183 docenti: riguarderà gli aspiranti insegnanti che verranno poi inseriti nella scuola dell’Infanzia e Primaria e stando a quanto definito nella bozza di legge, le selezioni avverranno su base regionale, in primis quelle in cui sono state esaurite le graduatorie di merito del concorso del 2016. Sono previsti 10.183 posti e di questi, 5.626 copriranno i posti comuni e i restanti, quelli di sostegno;

Bando di concorso per 1.000 ricercatori: il governo ha stanziato 20 milioni di euro per il 2019 e 58,63 milioni dal 2020 da investire nell’Università, per evitare la fuga di giovani ricercatori all’estero;

Bando di concorso straordinario per i Vigili del fuoco: Con questo concorso si prevede l’assunzione di nuovo personale, nello specifico di 650 unità a partire da maggio 2019, 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e altre 650 unità dal 1° aprile 2020;

Bando di concorso presso l’ANSFISA. Nel 2019, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali assumerà 99 funzionari, 6 operatori, 59 collaboratori, 11 dirigenti di II fascia e 27 professionisti di I qualifica. Si tratta di una grande opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel settore delle infrastrutture;

Bando di concorso nelle Forze Armate. Nel 2019 sono previste 1.043 assunzioni tra cui 389 unità saranno destinate alla Polizia di Stato, 227 alla Guardia di Finanza e 427 all’Arma dei Carabinieri. A queste, seguiranno altre assunzioni fino al 2023;

Bando di concorso per Magistrati ordinari. Nel 2019 è prevista l’uscita di un bando per l’assunzione di magistrati ordinari. Il ruolo organico del personale di questo settore è stato interessato da un aumento di 600 unità.

bando di concorso per l’Ispettorato nazionale del lavoro. In questo settore sono previste assunzioni per un numero di 1.000 unità e spalmate nel triennio 2019-2021;