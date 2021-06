Speranza: "Ancora 2 milioni e mezzo di ultra 60enni senza prima dose"

"Questa è la nostra priorità. Chiesto sforzo a Regioni"

Di: Redazione Sardegna live

"Ci sono ancora 2 milioni e mezzo di persone sopra i 60 anni che non hanno avuto una prima dose. Questa è la priorità assoluta per tutti noi. Abbiamo chiesto un sforzo alle Regioni per recuperare il più possibile. Vaccinarsi è l'unica strada per chiudere una stagione così drammatica. Ma devo dire che la risposta degli italiani è stata straordinaria, la campagna vaccinale sta andando avanti con numeri significativi". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al programma Oggi è un altro giorno su Rai1.

"Dove ci sono persone che hanno dubbi - ha aggiunto - noi dobbiamo provare a convincerle con la trasparenza dei dati e l'evidenza scientifica".

E ha ricordato: "Il 95% delle persone che hanno perso la vita per il Covid aveva più di 60 anni. Questo dato deve spingerci a vaccinare prima di tutto i più anziani. Abbiamo dati buoni sugli ultra ottantenni, con l'82% di prime dosi, dati buoni anche tra i 70-80enni e tra i 60-70enni".