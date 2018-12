Redditi dei parlamentari sardi: Pittalis il più ricco, i pentastellati fanalino di coda

In tre non hanno ancora pubblicato i dati

Di: Redazione Sardegna Live

Pietro Pittalis è il più ricco fra i parlamentari sardi. Solo in tre non hanno consegnato la documentazione patrimoniale agli uffici della Camera e del Senato.

L'avvocato nuorese e deputato di Forza Italia è alla guida della graduatoria con 206mila euro di reddito.

I dati sono relativi al periodo precedente le elezioni del 4 marzo e, salvo per i pochi rieletti, non entrano in gioco gli stipendi percepiti come parlamentari.

Nonostante la legge preveda che i parlamentari depositino le loro dichiarazioni patrimoniali entro tre mesi dall’inizio della legislatura, secondo il Fatto Quotidiano, un parlamentare su cinque non avrebbe rispettato la scadenza. Fra questi anche tre i solani: Floris e Cappellacci di Fi e la Corda del M5s.

Alla Camera, dunque, il più ricco è Pietro Pittalis, alla sua prima esperienza romana, consigliere regionale di lungo corso. Nella graduatoria di Montecitorio seguono al secondo e terzo posto Andrea Vallascas, rieletto fra le fila del Movimento 5 stelle, con 98mila euro di reddito, e la deputata Dem Romina Mura, 93mila euro. Seguono il leghista Guido De Martini, dentista cagliaritano, reddito di 82mila euro, Gavino Manca del Pd, consigliere regionale per tre legislature (79mila euro). I deputati del M5s Mario Perantoni e Pino Cabras arrivano rispettivamente a quota 50mila e 47mila euro. Salvatore Sasso Deidda di Fratelli d’Italia raggiunge i 36mila. La classifica si chiude coi restanti pentastellati Alberto Manca (31mila euro), Luciano Cadeddu (30mila), Paola Deiana (15mila), Nardo Marino (14mila), Mara Lapia (7mila). Fanalino di coda Lucia Scanu con 4.620 euro.

La graduatoria di Palazzo Madama vede in testa il senatore del Pd Giuseppe Luigi Cucca con 147mila euro dichiarati. Al secondo posto il segretario sardista Christian Solinas, candidato governatore del centrodestra, a quota 79mila euro. I restanti senatori, tutti espressi dal Movimento 5 stelle, sono nell'ordine Gianni Marilotti (36mila euro), Vittoria Bogo Deledda (35mila), Ettore Licheri (33mila), Emiliano Fenu (17mila). All'ultimo posto Elvira Lucia Evangelista con 6.156 euro dichiarati.

Per ragioni di trasparenza i parlamentari sono tenuti a dichiarare, oltre al reddito, gli immobili di cui sono in possesso. La deputata Pd Mura, l'esponente di FdI Deidda e i 5 Stelle Evangelista, Vallascas, Marino e Deiana non hanno alcuna casa o terreno di proprietà. Il berlusconiano Pittalis possiede due case, due terreni e uno studio legale. Cucca del Pd è comproprietario di tre abitazioni e di un terreno mentre il pentastellato Licheri ha due fabbricati. Il leader del Psd'Az Solinas ha tre edifici e 4 terreni mentre il deputato-pastore Cadeddu ha 30 terreni a Uras: sei di proprietà e 24 in affitto.

I parlamentari del M5s Licheri, Deiana e Marino, e il deputato FdI Deidda non possiedono auto. I Pd Cucca, Manca e Mura e il forzista Pittalis guidano Mercedes. Fiat e Lancia sono le case automobilistiche scelte da Marilotti, Vallascas, De Martini, Mura e Cucca, che possiede anche una barca. La Bogo Deledda (M5s), possiede una moto, una Kawasaki del 2002.