Recita di Natale finisce in rissa tra mamme, bimbi in lacrime

Lite per il posto migliore per fotografare i figli, 4 denunciati

Di: Redazione Sardegna Live

A Gela, in Sicilia, durante la recita di Natale in una scuola elementare, due mamme hanno ben pensato di lasciare un ricordo indelebile di queste feste a tutti i genitori e ai bambini presenti.

Le due hanno iniziato a discutere per il posto migliore da dove poter scattare foto e fare il video ai loro figli, sul palco insieme ad altri bambini vestiti da angioletti, ma in breve sono passate a spintoni e schiaffi, scatenando paura tra i bambini che hanno iniziato a piangere e sgomento tra maestre e gli altri genitori che, vedendo degenerare la cosa hanno ben pensato di portare via i loro figli per non assistere alla scene che in breve ha coinvolto oltre le due mamme anche i parenti presenti.

Sul posto è intervenuta la polizia dopo una chiamata da parte di alcuni genitori spaventati, e 4 genitori sono stati denunciati.