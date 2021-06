Come orientarsi tra le piattaforme online, tra streaming iperveloce e cataloghi aggiornatissimi

Ecco perciò le piattaforme che utilizzano di più i cataloghi ad “aggiornamento rapido” e i punti di forza che le contraddistinguono

La presenza di un numero sempre maggiore di piattaforme online dedicate a servizi e attività di qualsiasi genere ha fatto sì che, nel tempo, si siano delineati alcuni dettagli più importanti rispetto ad altri quando si tratta di scegliere a quale piattaforma affidarsi. Uno dei più importanti e rilevanti è senza dubbio quello dei cataloghi online: l'assortimento a disposizione degli utenti può davvero fare la differenza, soprattutto quando si ha a che fare con prezzi di accesso e abbonamenti simili tra loro. Ecco perciò le piattaforme che utilizzano di più i cataloghi ad “aggiornamento rapido” e i punti di forza che le contraddistinguono.

Le migliori piattaforme di streaming dedicate ai contenuti video

Senza dubbio uno dei settori più interessati dall'aggiornamento costante dei propri cataloghi è quello della riproduzione di contenuti video. Si va dagli ultimi episodi di serie televisive più o meno famose a film “blockbuster” a pellicole “d'essai”, da trasmissioni televisive in diretta a puntate di vecchi documentari: in ogni caso le piattaforme che mettono a disposizione dei propri utenti contenuti e prodotti sono attentissime ad aggiornare costantemente i propri titoli, in modo da fornire un'offerta sempre più variegata e attrattiva per gli utenti online. Si calcola infatti che il pubblico italiano relativo a Netflix, una delle piattaforme di riproduzione di contenuti in streaming più famose del mondo, arrivi a contare oltre tre milioni e mezzo di utenti, un dato eccezionale considerando l'esistenza (o meglio resistenza) in contemporanea della “vecchia” televisione. Come accennato, i titoli variano da prodotti di decine di anni fa alle ultime uscite e molto spesso le case cinematografiche decidono di lanciare film in anteprima proprio su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Apple TV: ulteriore riprova dell'avanzamento tecnologico, anche grazie alle connessioni più veloci come raccontato da Sardegna Live, e dei tempi che cambiano a favore di una digitalizzazione dei servizi sempre più ampia.

L’attenzione ai cataloghi delle piattaforme di streaming audio

I contenuti video non sono comunque gli unici a dominare il panorama delle piattaforme online dedicate all'intrattenimento: basti infatti pensare al settore dello streaming audio e a tutti i tipi di prodotti che è in grado di offrire agli utenti. Si va da brani musicali di ogni genere, anche in questo caso sia recentissimi che di diversi anni fa, a vere e proprie trasmissioni online, i podcast, che consentono di ascoltare approfondimenti e talk-show su argomenti vari sempre al passo con le ultime tendenze. E, infine, vanno citati gli audiolibri, la versione digitalizzata di prodotti già diffusi in passato e oggi ottimizzati e di nuovo sulla cresta dell'onda grazie alla facilità di usufruirne tramite le piattaforme. Per quanto riguarda la riproduzione di album musicali, compilation e brani singoli le piattaforme più famose sono ben note: si tratta di Spotify, Amazon Prime Music, Deezer, Tidal, iTunes e molte altre, mentre tra i servizi che offrono podcast (oltre alle sezioni specifiche nelle piattaforme già citate) ci sono app vere e proprie in grado di permettere la riproduzione di trasmissioni e interviste in qualsiasi momento, come Audible e Storytel. Queste ultime permettono anche di ascoltare audiolibri, potendo scegliere in un catalogo di migliaia di titoli, anche in questo caso sempre in aggiornamento in modo da offrire più scelta agli utenti iscritti.

Le piattaforme online e il settore del gioco virtuale

Infine, sempre per quanto riguarda il settore dell'intrattenimento, uno degli ambiti emergenti dal punto di vista della digitalizzazione è sicuramente quello del gioco virtuale: anche in questo campo non mancano le piattaforme in grado di offrire ai giocatori online un numero sempre più alto di giochi e di opportunità al digitale. Piattaforme come Vegas Slots Online raccolgono tutti i giochi che è possibile trovare online, dividendoli in tipologie, e recensendo i casinò con licenza ADM (fornita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e precedentemente nota come AAMS) che li ospitano. Tra tanta scelta di slot machine, poker, blackjack, roulette, baccarat e altri giochi da casinò, infatti, orientarsi non è sempre immediato e riuscire a trovare i giochi migliori per i propri gusti e per le proprie esigenze è fondamentale.

Il “trasferimento” online ha comportato per le piattaforme numerosi vantaggi, primo tra tutti quello di poter offrire ai propri utenti un servizio sempre più ricco, aggiornato e soddisfacente: i cataloghi più curati vengono aggiornati con costanza e ricerca verso le ultime tendenze, e sono in grado di fornire agli utenti un servizio di primo livello.