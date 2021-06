Oltre 45mila operatori sanitari non vaccinati in Italia

In Emilia Romagna il numero più alto

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 45.753, tra medici, infermieri e personale sanitario in generale, le persone non ancora vaccinate in Italia. Si tratta del 2,36% della categoria.

E' quanto emerge dal report settimanale della struttura Commissariale per l'Emergenza.

Le Regioni con soggetti non vaccinati per questa categoria sul proprio territorio sono Emilia Romagna (14.390: il 7,87% rispetto al numero di operatori sanitari in tutta la Regione), Sicilia (9.214 - 6,52%), Puglia (9.099 - 6,50%) e Friuli Venezia Giulia (5.671 -11,91%), Piemonte (2.893 - 1,90%), Marche (1.181 - 2,58%), Umbria (928 - 3,02%) e Liguria (172 - 0,29%). Alti anche i numeri nella Provincia di Trento (2.205 - 11,03%).