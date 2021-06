Covid. In Italia 495 nuovi casi e 21 morti

I dati del 21 giugno del bollettino sulla pandemia

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 495 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte degli 881 di ieri. Sale così ad almeno 4.253.460 il numero di persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. I decessi registratisi nelle ultime 24 ore sono 21 (ieri erano stati 17), per un totale di 127.291 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.049.316. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 76.853 (-10.857 rispetto a ieri).

I tamponi totali sono stati 81.752, 68.770 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è 0,6% (stabile da ieri).

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono diminuiti di 54 unità per un totale di 2.390 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono scesi di 4 unità, portando il totale dei malati più gravi a 385, con 9 nuovi ingressi in rianimazione.