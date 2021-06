Mascherine all'aperto, Pregliasco: "5-15 luglio possibile stop obbligo"

"Una certa quota di positivi c'è ancora quindi dobbiamo procedere con cautela"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Non c'è un tecnicismo o un manuale per dire quando togliere quest'obbligo" di mascherina all'aperto. "Io credo che ormai, con l'attuale situazione" dell'epidemia di Covid-19 in Italia, "si possa arrivare a far decadere l'obbligo e la finestra temporale ipotizzata tra il 5 e il 15 luglio mi sembra giusta, proprio per far sì che queste aperture siano definitive e non debbano essere fatti passi indietro". Lo ha sottolineato il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, durante la trasmissione 'Rotocalco 264' su Cusano Italia Tv.

"Una certa quota di positivi c'è ancora - ha osservato - quindi dobbiamo procedere con cautela. Comunque dovremo portare la mascherina e utilizzarla quando serve in situazioni particolari".