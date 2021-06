Sonia Campagnolo, la mamma morta di cancro che ha voluto mettere l’Iban sull’epigrafe. Ma il parrocco, contrario, non celebra il funerale

"Un Iban sull’epigrafe non l’avevo mai visto. Negli ultimi 16 mesi ho fatto 102 funerali di cui 12 Covid"

Di: Redazione Sardegna Live

“Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa tramite l’Iban IT96E01030624700000018 07112 con causale: in memoria di Sonia”. Questo il messaggio stampato sull’epigrafe di Sonia Campagnolo, la mamma morta di cancro a 47 anni.

Ma la decisione di scrivere quell’Iban non è proprio piaciuta al parroco. Ieri si sono tenuti i funerali, ma Don Egidio, titolare della parrocchia, per tutto il funerale non si è mosso dalla canonica, come riporta il Corriere della Sera. A celebrare per lui c’era don Luigi, il prete andato in pensione 12 anni fa: “Io servo il Signore da 42 anni – si legge sul quotidiano - ma un Iban sull’epigrafe non l’avevo mai visto. Negli ultimi 16 mesi ho fatto 102 funerali di cui 12 Covid, seguo 2.250 famiglie e ne assisto 39 di veramente povere. Compriamo loro da vestire, paghiamo l’affitto, copriamo le bollette. Questo è il paese, poi vedo un Iban su un’epigrafe e mi chiedo: cos’è successo? Quella famiglia è diventata improvvisamente povera? No, non lo è. Ho fatto visita a Sonia due settimane fa, suo padre Piero frequenta la parrocchia, lui stesso è membro del gruppo della Caritas e sa perfettamente cosa vuole dire averne e non averne”.

Sonia Campagnolo ha voluto scrivere l’Iban preoccupata per il futuro della figlia, Lisa, 21enne di Carmignano, nell’alta padovana, studentessa di Giurisprudenza.