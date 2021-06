Denise Pipitone, l'ex pm: "E' viva e ha una figlia"

"E' sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori"

Di: Redazione Sardegna Live- Adnkronos

Denise Pipitone sarebbe viva, 'sistemata' in una famiglia che avrebbe legami con i rapitori e addirittura avrebbe una figlia. Questo quanto detto dall'ex pm Maria Angioni nel corso della trasmissione di Rai 1 'Storie Italiane'.

"La mia idea - ha infatti spiegato la pm - è che Denise sia viva ed è sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori o con alcuni componenti che hanno avuto legami con i rapitori".

"Non è detto che sia in una famiglia rom - ha detto ancora - va cercata in ambienti che siano da noi difficilmente ispezionabili. La pista rom è collegabile al video di quella signora di Milano, ma non sappiamo neanche se sia una rom. Diciamo che era un gruppo che forse chiedeva l'elemosina".

"Io sono sicura che sia viva - ha continuato Angioni -. Nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di foto e documenti che mi danno la personale certezza che sia viva, ha una famiglia, ha anche una figlia. Ovviamente sono documenti che ho trasmesso solo alla procura della Repubblica e all'avvocato Frazzitta perché sono molto delicati. Poi sarà la procura a valutare se la mia valutazione è vera oppure no. Prima era una probabilità, ma ormai ho la personale certezza che sia così".